Китай показал фото поверхности Марса, которые сделал его зонд
Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фото, которые сделал космический зонд "Тяньвэнь-1" при посадке на Марс. Фото свидетельствуют о том, что поверхность Марса имеет четкие текстуры.
Об этом пишет CGTN.
Сообщается, что черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. В камере используется большой широкоугольный объектив, поэтому горизонт на ее снимках завален.
#BREAKING #China releases photos from Tianwen-1 Mars probe after landing https://t.co/67VAZxqO9N pic.twitter.com/H67tt8IDeW— CGTN (@CGTNOfficial) May 19, 2021
Второе цветное изображение показывает заднюю часть марсохода. На нем видно, что солнечное крыло и антенна находятся в правильном положении. Кроме того, фото свидетельствует о том, что поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию.
На сегодня марсоход "Чжучжун" готовится к выходу с посадочной платформы на поверхность Марса.
Напомним, ранее сообщалось, что китайский космический зонд "Тяньвэнь-1" приземлился на Марс. Благодаря этому Китай стал второй страной в мире, которая посадила свой аппарат на другой планете.
До этого свой марсоход отправили США, аппарат Perseverance уже несколько недель работает на поверхности красной планеты.