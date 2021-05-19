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Китай показал фото поверхности Марса, которые сделал его зонд

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Среда 19 мая 2021 18:15
Китай показал фото поверхности Марса, которые сделал его зонд Фото: поверхность Марса (cnsa.gov.cn)
Автор: РБК-Украина

Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало фото, которые сделал космический зонд "Тяньвэнь-1" при посадке на Марс. Фото свидетельствуют о том, что поверхность Марса имеет четкие текстуры.

Об этом пишет CGTN.

Сообщается, что черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. В камере используется большой широкоугольный объектив, поэтому горизонт на ее снимках завален.

Второе цветное изображение показывает заднюю часть марсохода. На нем видно, что солнечное крыло и антенна находятся в правильном положении. Кроме того, фото свидетельствует о том, что поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию.

На сегодня марсоход "Чжучжун" готовится к выходу с посадочной платформы на поверхность Марса.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский космический зонд "Тяньвэнь-1" приземлился на Марс. Благодаря этому Китай стал второй страной в мире, которая посадила свой аппарат на другой планете.

До этого свой марсоход отправили США, аппарат Perseverance уже несколько недель работает на поверхности красной планеты.

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