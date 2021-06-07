Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса

Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новую фотографию марсианской поверхности , сделанную зондом Tianwen-1, находящимся на орбите Марса. На снимок попал китайский марсоход Zhurong и его посадочная платформа.

На опубликованном снимке, сделанном зондом Tianwen-1, в правом верхнем углу видны два ярких пятна. Большее из них - это посадочная платформа, а меньшее - марсоход Zhurong, который 15 мая приземлился на Красную планету.

Фото: снимок поверхности Марса, сделанный зондом Tianwen-1 (xinhuanet.com)

Темная зона, которую можно заметить вокруг посадочной платформы, могла быть вызвана работой двигателя во время ее посадки. А симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг от посадочной платформы могли появиться от мелкой пыли, когда посадочная платформа сливала топливо, которое осталось после приземления.

Яркие пятна в центре изображения, как пояснили в CNSA, это задняя крышка капсулы и сброшенный во время приземления парашют. Еще одно яркое пятно в нижнем левом углу изображения - это тепловой экран капсулы.