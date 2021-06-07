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Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса

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Китай, Понедельник 07 июня 2021 16:41
Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса Фото: Китай получил новые фото со своего марсианского зонда (flickr.com/kevinmgill)
Автор: Дмитрий Левицкий

Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало новую фотографию марсианской поверхности, сделанную зондом Tianwen-1, находящимся на орбите Марса. На снимок попал китайский марсоход Zhurong и его посадочная платформа.

Об этом сообщило китайское агентство Xinhuanet.

На опубликованном снимке, сделанном зондом Tianwen-1, в правом верхнем углу видны два ярких пятна. Большее из них - это посадочная платформа, а меньшее - марсоход Zhurong, который 15 мая приземлился на Красную планету.

Китай показал фото своего планетохода, сделанное с орбиты Марса

Фото: снимок поверхности Марса, сделанный зондом Tianwen-1 (xinhuanet.com)

Темная зона, которую можно заметить вокруг посадочной платформы, могла быть вызвана работой двигателя во время ее посадки. А симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг от посадочной платформы могли появиться от мелкой пыли, когда посадочная платформа сливала топливо, которое осталось после приземления.

Яркие пятна в центре изображения, как пояснили в CNSA, это задняя крышка капсулы и сброшенный во время приземления парашют. Еще одно яркое пятно в нижнем левом углу изображения - это тепловой экран капсулы.

Напомним, марсоход Zhurong десантировался на Красную планету 15 мая 2021 года. Он некоторое время находился на орбите Марса вместе с космическим зондом Tianwen-1, а потом в специальной капсуле приземлился на поверхность планеты.

Добавим, на Марсе продолжается и новая американская миссия, участие в которой принимают марсоход и марсианский вертолет. Вертолет, разработанный агентством NASA, совершил уже шестой полет на Красной планете.

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