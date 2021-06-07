Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу
Китайське національне космічне управління CNSA опублікувало нову фотографію марсіанської поверхні, зроблену зондом Tianwen-1, який перебуває на орбіті Марсу. На знімок потрапив китайський марсохід Zhurong та його посадкова платформа.
На опублікованому знімку, зробленому зондом Tianwen-1, у правому верхньому кутку видні дві яскраві плями. Більша з них - це посадкова платформа, а менша - марсохід Zhurong, який 15 травня приземлився на Червону планету.
Фото: знімок поверхні Марсу, зроблений зондом Tianwen-1 (xinhuanet.com)
Темна зона, яку можна помітити навколо посадкової платформи, могла бути викликана роботою двигуна під час її посадки. А симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи могли утворитися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала паливо, яке залишилося після приземлення.
Яскраві плями в центрі зображення, як пояснили в CNSA, це задня кришка капсули та скинутий під час приземлення парашут. Ще одна яскрава пляма в нижньому лівому кутку зображення - це тепловий екран капсули.
Нагадаємо, марсохід Zhurong десантувався на Червону планету 15 травня 2021 року. Він певний час перебував на орбіті Марсу разом із космічним зондом Tianwen-1, а потім у спеціальній капсулі приземлився на поверхню планети.
Додамо, на Марсі триває й нова американська місія, участь в якій беруть марсохід та марсіанський вертоліт. Вертоліт, розроблений агентством NASA, здійснив уже шостий політ на Червоній планеті.