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Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу

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Китай, Понеділок 07 червня 2021 16:41
Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу Фото: Китай отримав нові фото зі свого марсіанського зонду (flickr.com/kevinmgill)
Автор: Дмитро Левицький

Китайське національне космічне управління CNSA опублікувало нову фотографію марсіанської поверхні, зроблену зондом Tianwen-1, який перебуває на орбіті Марсу. На знімок потрапив китайський марсохід Zhurong та його посадкова платформа.

Про це повідомило китайське агентство Xinhuanet.

На опублікованому знімку, зробленому зондом Tianwen-1, у правому верхньому кутку видні дві яскраві плями. Більша з них - це посадкова платформа, а менша - марсохід Zhurong, який 15 травня приземлився на Червону планету.

Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу

Фото: знімок поверхні Марсу, зроблений зондом Tianwen-1 (xinhuanet.com)

Темна зона, яку можна помітити навколо посадкової платформи, могла бути викликана роботою двигуна під час її посадки. А симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи могли утворитися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала паливо, яке залишилося після приземлення.

Яскраві плями в центрі зображення, як пояснили в CNSA, це задня кришка капсули та скинутий під час приземлення парашут. Ще одна яскрава пляма в нижньому лівому кутку зображення - це тепловий екран капсули.

Нагадаємо, марсохід Zhurong десантувався на Червону планету 15 травня 2021 року. Він певний час перебував на орбіті Марсу разом із космічним зондом Tianwen-1, а потім у спеціальній капсулі приземлився на поверхню планети.

Додамо, на Марсі триває й нова американська місія, участь в якій беруть марсохід та марсіанський вертоліт. Вертоліт, розроблений агентством NASA, здійснив уже шостий політ на Червоній планеті.

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