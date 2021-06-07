Китай показав фото свого планетохода, зроблене з орбіти Марсу

Китайське національне космічне управління CNSA опублікувало нову фотографію марсіанської поверхні , зроблену зондом Tianwen-1, який перебуває на орбіті Марсу. На знімок потрапив китайський марсохід Zhurong та його посадкова платформа.

На опублікованому знімку, зробленому зондом Tianwen-1, у правому верхньому кутку видні дві яскраві плями. Більша з них - це посадкова платформа, а менша - марсохід Zhurong, який 15 травня приземлився на Червону планету.

Фото: знімок поверхні Марсу, зроблений зондом Tianwen-1 (xinhuanet.com)

Темна зона, яку можна помітити навколо посадкової платформи, могла бути викликана роботою двигуна під час її посадки. А симетричні яскраві смуги в напрямку з півночі на південь від посадкової платформи могли утворитися від дрібного пилу, коли посадкова платформа зливала паливо, яке залишилося після приземлення.

Яскраві плями в центрі зображення, як пояснили в CNSA, це задня кришка капсули та скинутий під час приземлення парашут. Ще одна яскрава пляма в нижньому лівому кутку зображення - це тепловий екран капсули.