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Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Новости » Политика    12.06.2019 - 21:24
Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr. com/helsinki2018)

Саммит запланирован на 28-29 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Отметим, саммит запланирован на 28-29 июня.

Трамп также добавил, что намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Путиным в июне обсудит вопрос пленных украинских моряков. Как известно, встреча президентов США и России, запланированная на декабрь 2018 года, была отменена именно из-за захвата РФ украинских кораблей.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле советники Трампа и Путина провели встречу в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что стороны обсудили "вопросы двусторонних отношений" России и США. Песков также отрицательно ответил на вопрос, шла ли речь о возможной встрече лидеров Соединенных Штатов Америки и России.

Добавим, последний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Трамп назвал "очень хорошим".

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