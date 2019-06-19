ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп анонсировал "расширенную" встречу с Си Цзиньпином

Новости » Политика    19.06.2019 - 03:05
Трамп анонсировал "расширенную" встречу с Си Цзиньпином
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Встреча состоится в Японии в рамках саммита G-20

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о расширенной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

Отмечается, что во время личного разговора лидеры двух стран договорились о встрече на саммите G-20 на следующей неделе.

"Имел очень хорошую телефонную беседу с президентом Китая Си. Получим расширенную встречу на следующей неделе на саммите G-20 в Японии", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что команды правительств двух стран начнут переговоры по подготовке встречи самого высокого уровня.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином. Также Трамп говорил, что планирует подписать торговое соглашение во время саммита с Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке, который состоится 28-29 июня.

Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона Трамп требует от NYT раскрыть источники в статье о России
Новости Украины Си ЦзиньпиньДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь