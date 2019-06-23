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Китай підтвердив участь Сі Цзіньпіна на саміті G20

Новини » Політика    23.06.2019 - 12:02
Китай підтвердив участь Сі Цзіньпіна на саміті G20
Фото: Трамп та Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Сі Цзіньпін візьме участь у саміті G20 в Осаці

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін візьме участь у саміті Великої двадцятки (G20), який пройде 28-29 червня в японській Осаці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhuanet.

Як повідомили в китайському зовнішньополітичному відомстві, Сі Цзіньпін візьме учать в саміті G20 у японській Осаці за запрошенням прем'єр-міністра Японії Абе Сіндзо.

Крім того, лідер Китаю зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Передбачається, що сторони обговорять торгову угоду.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп повідомив, що домовився про розширену зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Зазначалося, що під час особистої розмови лідери двох країн домовилися про зустріч на саміті G20 на наступному тижні.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував швидку зустріч в Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Також Трамп говорив, що планує підписати торгову угоду під час саміту з Сі Цзіньпіном.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "на полях" саміту G20 в японській Осаці, який відбудеться 28-29 червня. 

Саміт G20 наступного року відбудеться в Саудівській Аравії Трамп із Путіним розмовляли на саміті G20 без перекладача від США, - FT
Новини України Си Цзиньпиньсаміт G20
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