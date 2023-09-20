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Китай планує збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з Росією

Фото: російський диктатор Володимир Путін та Сі Цзіньпін (kremlin.ru)
Автор: Антон Малиновський

Китай закликав до збільшення транскордонного зв'язку з Росією та поглиблення взаємної торгівлі і інвестиційної співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що російський міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков провів "поглиблені" дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю Ваном Веньтао.

Співпраця Китаю та РФ

Раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі плани Китаю щодо військової допомоги Росії. У США застерігали КНР, заявляючи, що їй доведеться заплатити "реальною ціною" у випадку підтвердження таких фактів.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

В Китаї заперечили надання військової допомоги Росії, заявивши, що вони "відповідально" ставляться до питань експорту товарів військового призначення.

А нещодавно аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що поглиблення торгівлі між РФ та Китаєм може вплинути на війну в Україні.

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