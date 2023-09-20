Китай планирует увеличить торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай призвал к увеличению трансграничной связи с Россией и углублению взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что российский министр экономического развития Максим Решетников провел "углубленные" дискуссии по экономическому сотрудничеству с министром торговли Китая Ваном Веньтао.
Ранее западные СМИ сообщали о возможных планах Китая по военной помощи России. В США предостерегали КНР, заявляя, что ей придется заплатить "реальную цену" в случае подтверждения таких фактов.
В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.
В Китае отрицали предоставление военной помощи России, заявив, что они "ответственно" относятся к вопросам экспорта товаров военного назначения.
А недавно аналитики Института изучения войны отметили, что углубление торговли между РФ и Китаем может повлиять на войну в Украине.
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