Поглиблення економічної співпраці РФ та Китаю може вплинути на війну в Україні, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін під час Східного економічного форуму обговорював з віце-прем'єром Китаю Чжаном Гоціном поглиблення економічних відносин між країнами, що може свідчити про зростання кількості закупок у КНР товарів для війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Так, під час зустрічі Путін високо оцінив обсяг китайсько-російської торгівлі в 2023 році і заявив, що дві країни досягнуть 200 мільярдів доларів США до кінця року. Чжан, в свою чергу, заявив, що Китай готовий "поглибити взаємовигідну співпрацю" з Росією.

Аналітики зазначають, що п оточна сфера діяльності Чжана - передовий виробничий сектор Китаю, який відіграє ключову роль у досягненні мети Сі Цзіньпіна щодо самозабезпечення виробництва після 20-го партійного з’їзду в жовтні 2022 року.

Раніше він понад двадцять років працював у NORINCO, яка є провідною китайською державною компанією з виробництва та продажу оборонної техніки.

" Його професійний досвід і поточні обов’язки свідчать про те, що збільшення обсягів китайсько-російської торгівлі включатиме товари для підтримки російської війни в Україні", - зазначили в ISW.

Співпраця Китаю та РФ

Раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі плани Китаю щодо військової допомоги Росії. У США застерігали КНР, заявляючи, що їй доведеться заплатити "реальною ціною" у випадку підтвердження таких фактів.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

Розслідувачі видання писали, що російські підсанкційні компанії, що займаються виробництвом бронетехніки, ракетних установок та стратегічних бомбардувальників отримували від Китаю компоненти.

Крім цього, китайські фірми поставили до РФ 1000 безпілотників, шість гелікоптерів, оптичні приціли, продукцію з титанових сплавів для виробництва зброї, а також запчастини для літаків, в тому числі, і військових.

Серед отримувачів товарів значилися Росгвардія, МВС РФ, Ростех, компанія "Туполєв" та інші російські структури.

В Китаї заперечили надання військової допомоги Росії, заявивши, що вони "відповідально" ставляться до питань експорту товарів військового призначення.

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