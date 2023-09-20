Китай планує збільшити торгівельну та інвестиційну співпрацю з Росією

Китай закликав до збільшення транскордонного зв'язку з Росією та поглиблення взаємної торгівлі і інвестиційної співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що російський міністр економічного розвитку Максим Рєшетніков провів "поглиблені" дискусії щодо економічної співпраці з міністром торгівлі Китаю Ваном Веньтао.

Ван під час переговорів заявив, що китайсько-російське економічне та торговельне співробітництво продовжує поглиблюватися та стає більш "твердим" під "стратегічним керівництвом глав двох держав".

"Оскільки війна в Україні триває вже другий рік, а Росія перебуває під санкціями Заходу, Москва покладається на економічну підтримку свого союзника Пекіна, живлячись китайським попитом на нафту та газ, а також на зерно", - зазначає видання.

Згідно з останніми даними китайської митниці, у серпні китайський імпорт російських товарів зріс на 3% порівняно з роком раніше до 11,5 мільярда доларів.

"Пекін відкинув критику Заходу щодо його зростаючого партнерства з Москвою у світлі війни Росії проти України. Він наполягає, що зв’язки не порушують міжнародні норми, і Китай має прерогативу співпрацювати з будь-якою країною, яку він вибере", - пише Reuters.

Співпраця Китаю та РФ

Раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі плани Китаю щодо військової допомоги Росії. У США застерігали КНР, заявляючи, що їй доведеться заплатити "реальною ціною" у випадку підтвердження таких фактів.

В серпні видання The Telegraph повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Китай передавав Росії гелікоптери, безпілотники, приціли та компоненти для військового виробництва.

В Китаї заперечили надання військової допомоги Росії, заявивши, що вони "відповідально" ставляться до питань експорту товарів військового призначення.

А нещодавно аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що поглиблення торгівлі між РФ та Китаєм може вплинути на війну в Україні.

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