Китай планирует увеличить торговое и инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай призвал к увеличению трансграничной связи с Россией и углублению взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что российский министр экономического развития Максим Решетников провел "углубленные" дискуссии по экономическому сотрудничеству с министром торговли Китая Ваном Веньтао.

Ван в ходе переговоров заявил, что китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество продолжает углубляться и становится более жестким под "стратегическим руководством глав двух государств".

"Поскольку война в Украине продолжается уже второй год, а Россия находится под санкциями Запада, Москва полагается на экономическую поддержку своего союзника Пекина, питаясь китайским спросом на нефть и газ, а также зерно", - отмечает издание.

Согласно последним данным китайской таможни, в августе китайский импорт российских товаров вырос на 3% по сравнению с годом ранее до 11,5 миллиарда долларов.

"Пекин отверг критику Запада по поводу его растущего партнерства с Москвой в свете войны России против Украины. Он настаивает, что связи не нарушают международные нормы, и Китай имеет прерогативу сотрудничать с любой страной, которую он выберет", - пишет Reuters.

Сотрудничество Китая и РФ

Ранее западные СМИ сообщали о возможных планах Китая по военной помощи России. В США предостерегали КНР, заявляя, что ей придется заплатить "реальную цену" в случае подтверждения таких фактов.

В августе издание The Telegraph сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Китай передавал России вертолеты, беспилотники, прицелы и компоненты для военного производства.

В Китае отрицали предоставление военной помощи России, заявив, что они "ответственно" относятся к вопросам экспорта товаров военного назначения.

А недавно аналитики Института изучения войны отметили, что углубление торговли между РФ и Китаем может повлиять на войну в Украине.

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