Китай планує запустити сонячні панелі на орбіту, - Bloomberg

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Попри те, що Longi Green Energy Technology Company не є першою компанією, яка пропонує такі можливості, однак ймовірно, вона найдалі просунулась у втіленні цієї технології в реальність серед конкурентів.

Тим часом дослідникам з університету Сидянь вдалося вловити сонячне світло високо над землею, аби перетворити його в мікрохвильові промені, доставити на станцію на Землі й перетворити в електрику.

Водночас наразі не було продемонстровано жодної робочої системи, тож невідомо, коли саме Китай запустить на орбіту перші сонячні панелі. Однак, якщо ж технологія виявиться успішною, то відповідний підхід до отримання енергії стане революційним.