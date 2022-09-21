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Китай планує запустити сонячні панелі на орбіту, - Bloomberg

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Середа 21 вересня 2022 18:34
Китай планує запустити сонячні панелі на орбіту, - Bloomberg Фото: китай планує запустити сонячні панелі на орбіту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Провідна китайська енергетична компанія Longi Green Energy Technology Company запропонувала запустити у космос сонячні панелі, аби збирати енергію для Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що Longi Green Energy Technology Company не є першою компанією, яка пропонує такі можливості, однак ймовірно, вона найдалі просунулась у втіленні цієї технології в реальність серед конкурентів.

Тим часом дослідникам з університету Сидянь вдалося вловити сонячне світло високо над землею, аби перетворити його в мікрохвильові промені, доставити на станцію на Землі й перетворити в електрику.

Водночас наразі не було продемонстровано жодної робочої системи, тож невідомо, коли саме Китай запустить на орбіту перші сонячні панелі. Однак, якщо ж технологія виявиться успішною, то відповідний підхід до отримання енергії стане революційним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що телескоп James Webb тим часом зробив своє перше детальне зображення Червоної планети.

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