James Webb вперше зробив детальні фотографії Марсу
Космічний телескоп James Webb вперше сфотографував поверхню червоної планети. Кадр було зроблено завдяки камері NIRCam у ближньому інфрачервоному діапазоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського космічного агентства.
Телескоп сфотографував Марс перебуваючи на відстані у близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі у другій точці Лагранжа.
На фотографії зображена область східної півкулі планети на двох різних довжинах хвиль або кольорах інфрачервоного світла. Можна роздивитись деталі поверхні, так само як їх видно з орбіти. На цьому зображені відзначаються кратер Гюйгенса й рівнина Еллада.
Наразі ж північна частина півкулі отримує найменшу кількість світла та переживає зиму в цю пору року.
Фото: телескоп James Webb (esawebb.org)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що James Webb нещодавно зробив унікальний кадр на якому зобразив галактичну туманність NGC 2070 "Тарантул", яка розташована на відстані 161 000 світлових років від Землі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.