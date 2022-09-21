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Китай планирует запустить солнечные панели на орбиту, - Bloomberg

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Среда 21 сентября 2022 18:34
Китай планирует запустить солнечные панели на орбиту, - Bloomberg Фото: Китай планирует запустить солнечные панели на орбиту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ведущая китайская энергетическая компания Longi Green Energy Technology Company предложила запустить в космос солнечные панели для сбора энергии для Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на то, что Longi Green Energy Technology Company не является первой компанией, предлагающей такие возможности, однако, вероятно, она продвинулась в воплощении этой технологии в реальность среди конкурентов.

Между тем, исследователям из университета Сидянь удалось уловить солнечный свет высоко над землей, чтобы превратить его в микроволновые лучи, доставить на станцию на Земле и превратить в электричество.

В то же время, пока не было продемонстрировано ни одной рабочей системы, поэтому неизвестно, когда именно Китай запустит на орбиту первые солнечные панели. Однако если же технология окажется успешной, то соответствующий подход к получению энергии станет революционным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что телескоп James Webb в это время сделал свое первое подробное изображение Красной планеты.

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