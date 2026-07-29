Китай планує передати Ірану велику партію ПЗРК, - Reuters
Іран уклав угоду з Китаєм про постачання до 400 переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для посилення своєї протиповітряної оборони на тлі конфлікту зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що контракт передбачає поставку від 300 до 400 ПЗРК, серед яких розроблені китайцями для експорту FN-16 та удосконалені QW-12.
Вартість контракту становить 60-70 млн доларів, що є однією з найбільших відомих спроб Тегерана посилити свою ближню ППО від початку війни зі США та Ізраїлем, яка виявила прогалини у здатності іранців захищати військові об’єкти та стратегічну інфраструктуру.
Угоду підписано з гонконзькою компанією Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між іранською стороною та китайським постачальником.
МЗС Ірану наразі не коментує цю інформацію, а в китайському зовнішньополітичному відомстві назвали це повідомлення абсолютно безпідставним, наголосивши на ролі Китаю у сприянні миру та припиненні конфлікту на Близькому Сході.
Агентство зазначає, що постачання сотень ПЗРК значно розширить арсенал озброєння ППО малої дальності Ірану, який відчуває гострий дефіцит таких засобів, і стане черговим кроком до поглиблення військових зв’язків Ірану з Китаєм.
Водночас джерела Reuters зазначили, що хоча угоду підписано, графіки поставок, кількості одиниць озброєння та інші деталі реалізації все ще можуть змінитися.
Згідно з узгодженим сторонами планом, поставки спочатку здійснюватимуться повітряним шляхом до Пакистану із адміністративного центру Сіньцзян-Уйгурського автономного району міста Урумчі на заході Китаю, а потім транзитом через Пакистан до Ірану, швидше за все автомобільним транспортом.
QW-12 та FN-16 є переносними ракетними системами класу "земля-повітря" з інфрачервоним наведенням, призначені для ураження літаків, гелікоптерів та дронів на висотах до 4 тисяч метрів. Їхня мобільність дозволяє швидко розгортати їх навколо військових об’єктів, енергетичної інфраструктури та інших чутливих місць.
Військові аналітики вважають QW-12 менш потужними, ніж новіші QW-18 та QW-19, але стверджують, що ці системи все ще можуть забезпечити ефективний рівень захисту ближнього радіуса дії від безпілотників.
Війна між США та Іраном
Нагадаємо, у ніч на 29 липня Іран запустив балістику по одній з американських баз на Близькому Сході. Це перша атака з моменту, коли минулого тижня сторони припинили удари.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, але він додав, що Вашингтон готується і до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вийде.
Також нещодавно Трампсказав, що якщо не буде угоди, тоді Вашингтону доведеться знищити гору Пікакс, де знаходиться ядерний об'єкт.
Детальніше про те, чи почнеться знову велика війна між США та Іраном - читайте у матеріалі РБК-Україна.