Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК, - Reuters

Иран заключил соглашение с Китаем о поставках в 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для усиления своей противовоздушной обороны на фоне конфликта с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Контракт предусматривает поставку от 300 до 400 ПЗРК, среди которых разработаны китайцами для экспорта FN-16 и усовершенствованы QW-12.

Стоимость контракта составляет 60-70 млн долларов, что является одной из самых известных попыток Тегерана усилить свою ближнюю ПВО с начала войны с США и Израилем, обнаружившую пробелы в способности иранцев защищать военные объекты и стратегическую инфраструктуру.

Соглашение подписано с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, выступившей посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

МИД Ирана пока не комментирует эту информацию, а в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали это сообщение абсолютно безосновательным, отметив роль Китая в содействии миру и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Агентство отмечает, что снабжение сотен ПЗРК значительно расширит арсенал вооружения ПВО малой дальности Ирана, испытывающий острый дефицит таких средств, и станет очередным шагом к углублению военных связей Ирана с Китаем.

В то же время, источники Reuters отметили, что хотя соглашение подписано, графики поставок, количества единиц вооружения и другие детали реализации все еще могут измениться.

Согласно согласованному сторонам плану, поставки сначала будут осуществляться воздушным путем в Пакистан из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района города Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран, скорее всего автомобильным транспортом.

QW-12 и FN-16 являются переносными ракетными системами класса "земля-воздух" с инфракрасной наводкой, предназначенные для поражения самолетов, вертолетов и дронов на высотах до 4 тысяч метров. Их мобильность позволяет быстро разворачивать вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других чувствительных мест.

Военные аналитики считают QW-12 менее мощными, чем новые QW-18 и QW-19, но утверждают, что эти системы все еще могут обеспечить эффективный уровень защиты ближнего радиуса действия от беспилотников.