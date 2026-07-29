ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК, - Reuters

11:55 29.07.2026 Ср
3 мин
Первые ПЗРК должны поступить в течение нескольких недель
aimg Татьяна Степанова
Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК, - Reuters Фото: Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК (wikipedia.org)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Иран заключил соглашение с Китаем о поставках в 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для усиления своей противовоздушной обороны на фоне конфликта с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Контракт предусматривает поставку от 300 до 400 ПЗРК, среди которых разработаны китайцами для экспорта FN-16 и усовершенствованы QW-12.

Стоимость контракта составляет 60-70 млн долларов, что является одной из самых известных попыток Тегерана усилить свою ближнюю ПВО с начала войны с США и Израилем, обнаружившую пробелы в способности иранцев защищать военные объекты и стратегическую инфраструктуру.

Соглашение подписано с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, выступившей посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

МИД Ирана пока не комментирует эту информацию, а в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали это сообщение абсолютно безосновательным, отметив роль Китая в содействии миру и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Агентство отмечает, что снабжение сотен ПЗРК значительно расширит арсенал вооружения ПВО малой дальности Ирана, испытывающий острый дефицит таких средств, и станет очередным шагом к углублению военных связей Ирана с Китаем.

В то же время, источники Reuters отметили, что хотя соглашение подписано, графики поставок, количества единиц вооружения и другие детали реализации все еще могут измениться.

Согласно согласованному сторонам плану, поставки сначала будут осуществляться воздушным путем в Пакистан из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района города Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран, скорее всего автомобильным транспортом.

QW-12 и FN-16 являются переносными ракетными системами класса "земля-воздух" с инфракрасной наводкой, предназначенные для поражения самолетов, вертолетов и дронов на высотах до 4 тысяч метров. Их мобильность позволяет быстро разворачивать вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других чувствительных мест.

Военные аналитики считают QW-12 менее мощными, чем новые QW-18 и QW-19, но утверждают, что эти системы все еще могут обеспечить эффективный уровень защиты ближнего радиуса действия от беспилотников.

Война между США и Ираном

Напомним, в ночь на 29 июля Иран запустил баллистику по одной из американских баз на Ближнем Востоке. Это первая атака с момента, когда на прошлой неделе стороны прекратили удары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не исключают положительного развития переговоров с Ираном, но добавил, что Вашингтон готовится и к альтернативному сценарию, если договориться не получится.

Также недавно Трамп сказал, что если не будет соглашения, тогда Вашингтону придется уничтожить гору Пикакс, где находится ядерный объект.

Детальнее о том, начнется ли снова большая война между США и Ираном - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Иран ЗРК
Новости
"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев
"Разрешение на ненависть": в Польше вспыхнул новый скандал из-за притеснений украинцев
Аналитика
Съедает до 75% зарплаты: как аренда загоняет украинцев в тупик и что предлагает власть
Мария Волощукредактор РБК-Украина Съедает до 75% зарплаты: как аренда загоняет украинцев в тупик и что предлагает власть