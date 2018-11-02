Китай планирует содействовать занятости населения из-за торговой войны с США

Экономика КНР замедляется на фоне торговой войны со Штатами
Китай предпримет целенаправленные шаги по содействию занятости. Такое решение было озвучено на очередном заседании кабинета министров КНР, передает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.
Отмечается, что такое решение правительство приняло, поскольку экономика замедляется на фоне торговой войны с Соединенными Штатами Америки.
Также сообщается, что в последние месяцы власти предприняли шаги для стимулирования банковского кредитования, сокращения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру, чтобы предотвратить резкое замедление экономики.
Указано, что правительство будет уделять приоритетное внимание поддержке малых и частных фирм, имеющих жизненно важное значение для создания рабочих мест, и предоставит кредитные гарантии для стартапов.
Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с Китаем, что в результате закончится заключением выгодного для Штатов соглашения. Американский лидер подчеркивал, что Китай наносил очень большой вред экономике США.
Как писало РБК-Украина ранее, Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны.