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Китай планирует содействовать занятости населения из-за торговой войны с США

Новости » Экономика    02.11.2018 - 14:52
Фото: здание китайского правительства (GettyImages)
Фото: здание китайского правительства (GettyImages)

Экономика КНР замедляется на фоне торговой войны со Штатами

Китай предпримет целенаправленные шаги по содействию занятости. Такое решение было озвучено на очередном заседании кабинета министров КНР, передает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Отмечается, что такое решение правительство приняло, поскольку экономика замедляется на фоне торговой войны с Соединенными Штатами Америки.

Также сообщается, что в последние месяцы власти предприняли шаги для стимулирования банковского кредитования, сокращения налогов и увеличения расходов на инфраструктуру, чтобы предотвратить резкое замедление экономики.

Указано, что правительство будет уделять приоритетное внимание поддержке малых и частных фирм, имеющих жизненно важное значение для создания рабочих мест, и предоставит кредитные гарантии для стартапов.

Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с Китаем, что в результате закончится заключением выгодного для Штатов соглашения. Американский лидер подчеркивал, что Китай наносил очень большой вред экономике США.

Как писало РБК-Украина ранее, Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны.

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