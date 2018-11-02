Китай планує сприяти зайнятості населення через торгову війну зі США

Економіка КНР сповільнюється на тлі торгової війни зі Штатами
Китай зробить цілеспрямовані кроки по сприянню зайнятості. Таке рішення було озвучено на черговому засіданні кабінету міністрів КНР, передає РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.
Відзначається, що таке рішення уряд прийняв, оскільки економіка сповільнюється на тлі торгової війни зі Сполученими Штатами Америки.
Також повідомляється, що в останні місяці влада зробила кроки для стимулювання банківського кредитування, скорочення податків і збільшення витрат на інфраструктуру, щоб запобігти різкому уповільненню економіки.
Зазначено, що уряд буде приділяти пріоритетну увагу підтримці малих і приватних фірм, що мають життєво важливе значення для створення робочих місць, і надасть кредитні гарантії для стартапів.
Нагадаємо, глава США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переможе в торговому протистоянні з Китаєм, що в результаті закінчиться укладенням вигідної для Штатів угоди. Американський лідер підкреслював, що Китай наносив дуже велику шкоду економіці США.
Як писало РБК-Україна раніше, Вашингтон планує ввести мита на інші китайські товари, що імпортуються, якщо на зустрічі лідерів США і Китаю у листопаді проваляться переговори щодо полегшення торгової війни.