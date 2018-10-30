США планируют ввести новые пошлины на китайские товары на 257 млрд долларов, - Bloomberg

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Американские чиновники предполагают, что такой сценарий возможен в случае недостижения прогресса по торговым вопросам между руководителями США и КНР

Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

"В начале декабря Соединенные Штаты планируют анонсировать пошлины на остальные китайские импортируемые товары в случае провала переговоров между лидерами стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином относительно облегчения торговой войны, которые состоятся в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Американские чиновники предполагают, что такой сценарий возможен в случае недостижения прогресса по торговым вопросам между руководителями США и КНР на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине в ноябре.

По данным источников Bloomberg, в списке товаров попадут все импортируемые товары из Китая, в которых еще не были применены пошлины, на сумму около 257 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что американские компании хотят свернуть производство в Китае.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары, которые касаются импорта более чем 5 тыс. наименований. Среди таких товаров - текстиль, рис, бумагу и прочее. Позже Китай заявил, что готовит меры в ответ на американские пошлины. В Китае заверили США, что тактика давления на Пекин не сработает.