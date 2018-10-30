Китай нанес очень большой вред экономике США, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В ноябре пройдут переговоры лидеров США и Китая по облегчению торговой войны

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с Китаем, что в результате закончится заключением выгодного для США соглашения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Трамп отметил, что Китай наносил очень большой вред экономике США.

"Я хотел бы сейчас заключить соглашение, но Китай пока не готов", - сказал Трамп.

Трамп и Си Цзиньпин, как ожидается, будут участвовать в саммите G20 в ноябре в Буэнос-Айресе, где они смогут встретиться.

"Я уверен, что мы сможем заключить хорошее соглашение с Китаем, и оно обязано быть отличным, потому что они истощали экономику нашей страны", - добавил американский президент.

Напомним, Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортируемые товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре провалятся переговоры по облегчению торговой войны.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары, которые касаются импорта более чем 5 тыс. наименований. Среди таких товаров - текстиль, рис, бумагу и прочее. Позже Китай заявил, что готовит меры в ответ на американские пошлины. В Китае заверили США, что тактика давления на Пекин не сработает.