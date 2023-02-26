Китай после своего "мирного плана" планирует принять визит Лукашенко

Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В субботу Китай объявил о визите Лукашенко, который продлится три дня, начиная со вторника. Присутствие в Пекине такого близкого партнера российского диктатора Владимира Путина, вероятно, усилит международное внимание и давление из-за позиции Китая в войне.

Объявление о визите главы белорусского режима в Пекин появилось через неделю после того, как администрация американского президента Джо Байдена обвинила Китай в том, что рассматривает возможность отправки смертоносной военной помощи России.

В заявлении офиса Александра Лукашенко говорится, что его визит в Китай станет шансом дать "ответ на острые вызовы в современной международной среде".

Во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником его китайский коллега Цинь Ган отметил, что Пекин хочет углубить связи между двумя нациями и найти общий язык относительно годовой войны России в Украине.