Китай после своего "мирного плана" планирует принять визит Лукашенко
Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В субботу Китай объявил о визите Лукашенко, который продлится три дня, начиная со вторника. Присутствие в Пекине такого близкого партнера российского диктатора Владимира Путина, вероятно, усилит международное внимание и давление из-за позиции Китая в войне.
Объявление о визите главы белорусского режима в Пекин появилось через неделю после того, как администрация американского президента Джо Байдена обвинила Китай в том, что рассматривает возможность отправки смертоносной военной помощи России.
В заявлении офиса Александра Лукашенко говорится, что его визит в Китай станет шансом дать "ответ на острые вызовы в современной международной среде".
Во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником его китайский коллега Цинь Ган отметил, что Пекин хочет углубить связи между двумя нациями и найти общий язык относительно годовой войны России в Украине.
Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".
Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.
В свою очередь, сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.