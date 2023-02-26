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Китай после своего "мирного плана" планирует принять визит Лукашенко

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Китай, Воскресенье 26 февраля 2023 18:21
Китай после своего "мирного плана" планирует принять визит Лукашенко Фото: главы белорусского режима Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китай уже готовится к встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко после недавнего обнародования "мирного плана" по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В субботу Китай объявил о визите Лукашенко, который продлится три дня, начиная со вторника. Присутствие в Пекине такого близкого партнера российского диктатора Владимира Путина, вероятно, усилит международное внимание и давление из-за позиции Китая в войне.

Объявление о визите главы белорусского режима в Пекин появилось через неделю после того, как администрация американского президента Джо Байдена обвинила Китай в том, что рассматривает возможность отправки смертоносной военной помощи России.

В заявлении офиса Александра Лукашенко говорится, что его визит в Китай станет шансом дать "ответ на острые вызовы в современной международной среде".

Во время недавнего телефонного разговора с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником его китайский коллега Цинь Ган отметил, что Пекин хочет углубить связи между двумя нациями и найти общий язык относительно годовой войны России в Украине.

Напомним, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В свою очередь, сегодня советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.

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