Китай підтвердив участь в мирному саміті в Саудівській Аравії

Саміт у Саудівській Аравії

Відомо, що завтра у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьму участь представники понад 30 країн, зокрема США, ЄС, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту і Мексики.

За інформацією ЗМІ, Китай також може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В Офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Ми також писали, що Україна прагне створити більшу коаліцію дипломатичної підтримки за межами своїх основних західних прихильників.

Ставлення Китаю до війни в Україні

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення зайняв нібито нейтральну позицію щодо війни. Він не засудив, але і не підтримав Росію, але посилив спільну з нею торгівлю.

При цьому Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо війни в Україні, проте його розкритикували в Україні, Європі та США.

Також Китай відправив до України свого спеціального представника - Лі Хуея. Він також відвідав ЄС та Росію. Після свого турне Лі Хуей заявив, що Китай та Європа дійшли консенсусу щодо "української кризи".

До того ж спецпредставник Китаю під час візиту до Києва, засумнівався в тому, що ЗРК Patriot збиває російські "Киджали".

Крім того, після візиту до низки країн Лі Хуей заявив, що ані Кремль, ані Київ "не зачиняли двері для діалогу", однак мають багато труднощів, щоб сісти за стіл переговорів.

Однак коментуючи цю інформацію, секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру вести переговори з ворогом.

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