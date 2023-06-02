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Данілов про слова спецпредставника Китаю щодо переговорів з РФ: двері для діалогу зачинені

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П'ятниця 02 червня 2023 20:11
Данілов про слова спецпредставника Китаю щодо переговорів з РФ: двері для діалогу зачинені Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна тримає зачиненими двері для переговорів з Росією і не збирається розпочинати діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Ми двері (для переговорів - ред.) не зачинили, ми їх не збираємося відчиняти, вони у нас зачинені досить міцно. Ви знаєте, що є рішення РНБО з цього приводу - що з Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) ми жодних переговорів вести не збираємось", - зазначив Данілов, коментуючи нещодавні слова спецпредставника Китаю Лі Хуея.

Він заявив, що думка інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і "відпрацьовують певні процеси для власного споживання".

Данілов нагадав, що умови України для завершення війни є досить простими: кордони 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників за всі злочини, компенсації за збитки та гарантії безпеки для нашої країни.

Що сказав спецпредставник Китаю

Нагадаємо, сьогодні Лі Хуей стверджував, що ані Росія, ані Україна "не зачиняли двері для мирних переговорів". Таку думку він висловив після візиту до Москви, Києва та інших міст країн Європи.

При цьому він уточнював, що країна-агресор нібито ніколи не виступала проти діалогу для завершення війни.

Спецпредставник стверджував, що його країні потрібно продовжувати активно працювати над миром між Росією та Україною.

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