Спецпредставник Китаю: Пекін та Європа дійшли консенсусу щодо "кризи в Україні"

Китай та Європа дійшли консенсусу щодо війни в Україні. Зокрема, у Пекіні наголосили, що готові підтримувати зусилля для відновлення миру.

Про це заявив спецпредставник Китаю Лі Хуей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Paper.

Після поїздки в Україну, ЄС та Росію дипломат заявив, що Пекін та ЄС мають спільні погляди щодо врегулювання "української кризи", як у Китаї називають війну РФ проти України.

Спецпредставник особливо підкреслив ініціативи Франції. За його словами, Пекін та Париж готові посилювати зусилля для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

Також Лі Хуей зазначив, що обидві країни виступають проти збройної агресії на ядерні та енергетичні об'єкти.

"Усі сторони повинні забезпечити безпеку ядерних об'єктів і вжити конкретних заходів для зниження тиску", - сказав дипломат.

Крім того, спецпредставник наголосив, що "російська сторона високо цінує бажання та зусилля Китаю врегулювати кризу".

Китай хоче бути миротворцем

Варто зазначити, що Китай з лютого 2022 року офіційно не засудив російську агресію, але й офіційно не підтримав Кремль. Але Пекін посилює економічне партнерство та торгівлю з Москвою.

Раніше у Китаї заявили, що хочуть виступили миротворцями, оскільки нібито займають нейтральну сторону. Пекін навіть розробив свій "мирний план", проте його розкритикували в Україні, Європі та США. Хоча Росія підтримала китайський план.

Також Китай відправив свого спецпредставника до України, щоб обговорити врегулювання війни. Дипломат відвідав не лише Київ, але й Польщу, Німеччину та Францію, а потім і Москву.

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