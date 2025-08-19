Китай відреагував на зустріч у Білому домі та зробив заяву щодо України

Китай виступає "за мирне політичне вирішення конфлікту в Україні" та підтримує міжнародні ініціативи для досягнення стабільного миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці МЗС КНР Мао Нін, яку цитує Global Times.
За її словами, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів, у Китаї підтримали всі зусилля для встановлення стійкого миру.
"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - повідомила Мао Нін.
Вона також додала, що позиція Китаю з цього питання є "послідовною та чіткою".
За інформацією ЗМІ, під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом 15 серпня російський диктатор Володимир Путін "не відкинув" можливість надання для України певних гарантій безпеки. При цьому він окремо згадав Китай серед держав, які, на його думку, могли б долучитися до цього процесу.
Водночас варто нагадати, що ще на початку серпня Дональд Трамп попереджав: Вашингтон розглядає варіант нових тарифів не лише проти Індії, а й щодо будь-яких країн, які продовжують закуповувати російську нафту. У цьому контексті він прямо назвав Китай серед потенційних цілей американських обмежувальних заходів.
Тим часом китайські нафтопереробні компанії наростили обсяги закупівель російської нафти Urals, скориставшись різким скороченням імпорту з боку Індії. За даними аналітичної компанії Kpler, у серпні поставки цього сорту нафти до КНР сягнули близько 75 тисяч барелів на добу - це удвічі перевищує середній показник із початку року.
Натомість індійський імпорт Urals різко просів: із понад 1,18 млн барелів на добу він впав до приблизно 400 тисяч. Аналітики пояснюють цю тенденцію тим, що китайські НПЗ мають вигідніші умови для придбання російської сировини порівняно з індійськими компаніями, що дозволяє Пекіну перехоплювати частину поставок.