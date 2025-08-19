Китай відреагував на зустріч у Білому домі та зробив заяву щодо України

За її словами, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського та європейських лідерів, у Китаї підтримали всі зусилля для встановлення стійкого миру.

"Китай завжди вважав діалог та переговори єдиним можливим способом вирішення "української кризи" (так у КНР називають російську війну проти України - ред.). Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - повідомила Мао Нін.

Вона також додала, що позиція Китаю з цього питання є "послідовною та чіткою".