Китай отреагировал на встречу в Белом доме и сделал заявление по Украине

По ее словами, после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейских лидеров, в Китае поддержали все усилия для установления устойчивого мира.

"Китай всегда считал диалог и переговоры единственным возможным способом решения "украинского кризиса" (так в КНР называют российскую войну против Украины - ред.). Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - сообщила Мао Нин.

Она также добавила, что позиция Китая по этому вопросу является "последовательной и четкой".