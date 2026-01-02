Китай перетворює вантажні судна на мобільні авіабази для безпілотників

Китай перетворює вантажні судна на "авіаносці" для ударних безпілотників з електромагнітною катапультою для запуску дронів прямо з палуби.

Як передає РБК-Україна , про це пише видання The War Zone з посиланням на супутникові знімки.

За даними журналістів, цивільне вантажне судно, яке було переобладнане у імпровізований бойовий корабель, помітили на верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї. Поруч з кораблем також були зафіксовані малопомітні бойові дрони з великим розмахом крила типу Collaborative Combat Aircraft (CCA).

За інформацією The War Zone, корабель було переконфігуровано всього за кілька днів. Раніше він використовувався як корабель-арсенал із контейнерною зброєю, а тепер став багатоцільовим носієм сучасних дронів.

Особливу увагу журналістів привернула модульна катапультна система, зібрана з окремих сегментів, розміщених на вантажівках. Кожен модуль з’єднується з іншим, утворюючи масштабовану пускову трасу. Таку систему можна швидко розгорнути або змінити під різні завдання.

Після встановлення катапульти конструкцію судна суттєво змінили. Кількість вертикальних пускових комірок скоротили з 60 до 24, щоб звільнити місце для запуску безпілотників. Водночас на борту зберегли 30-мм систему ближнього захисту Type 1130, велику фазовану радарну решітку, а також сенсори та системи зв’язку. Це дозволяє кораблю залишатися захищеним навіть у новій конфігурації.

Варто зазначити, що неподалік цього судна у сухому доці знаходиться гігантський десантний корабель ВМС Китаю типу 076 "Сичуань", який уже має вбудовану катапульту EMALS для запуску всіх типів дронів. Це може свідчити про системний підхід Китаю до розвитку морської безпілотної авіації.

Таким чином Китай демонструє нову тактику - швидке перетворення цивільних суден на військові платформи, здатні запускати ударні дрони з моря. Це може суттєво змінити баланс сил у регіоні та підходи до ведення морської війни.