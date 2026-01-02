ua en ru
Китай превращает грузовые суда в мобильные авиабазы для беспилотников

Китай, Пятница 02 января 2026 21:39
UA EN RU
Китай превращает грузовые суда в мобильные авиабазы для беспилотников Иллюстративное фото: ВМФ Китая (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай превращает грузовые суда в "авианосцы" для ударных беспилотников с электромагнитной катапультой для запуска дронов прямо с палубы.

Как передает РБК-Украина, об этом пишет издание The War Zone со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным журналистов, гражданское грузовое судно, которое было переоборудовано в импровизированный боевой корабль, заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. Рядом с кораблем также были зафиксированы малозаметные боевые дроны с большим размахом крыла типа Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Китай превращает грузовые суда в мобильные авиабазы для беспилотников

По информации The War Zone, корабль был переконфигурирован всего за несколько дней. Ранее он использовался как корабль-арсенал с контейнерным оружием, а теперь стал многоцелевым носителем современных дронов.

Особое внимание журналистов привлекла модульная катапультная система, собранная из отдельных сегментов, размещенных на грузовиках. Каждый модуль соединяется с другим, образуя масштабируемую пусковую трассу. Такую систему можно быстро развернуть или изменить под различные задачи.

После установки катапульты конструкцию судна существенно изменили. Количество вертикальных пусковых ячеек сократили с 60 до 24, чтобы освободить место для запуска беспилотников. В то же время на борту сохранили 30-мм систему ближней защиты Type 1130, большую фазированную радарную решетку, а также сенсоры и системы связи. Это позволяет кораблю оставаться защищенным даже в новой конфигурации.

Стоит отметить, что неподалеку от этого судна в сухом доке находится гигантский десантный корабль ВМС Китая типа 076 "Сычуань", который уже имеет встроенную катапульту EMALS для запуска всех типов дронов. Это может свидетельствовать о системном подходе Китая к развитию морской беспилотной авиации.

Таким образом Китай демонстрирует новую тактику - быстрое превращение гражданских судов в военные платформы, способные запускать ударные дроны с моря. Это может существенно изменить баланс сил в регионе и подходы к ведению морской войны.

Напомним, глава МИД Китая заявил о планах "воссоединения" с Тайванем и пригрозил США.

Неудивительно, что недавно Китай провел длительные боевые стрельбы вокруг Тайваня, задействовав авиацию, флот и десантные силы.

Пентагон по поручению Конгресса США опубликовал доклад о возможностях китайской армии и потенциальной угрозе для Соединенных Штатов Америки.

