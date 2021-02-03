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Китай передаст COVAX около 10 млн доз вакцин от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.

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Об этом сообщает Reuters.

"По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран", - сказал он.

Отметим, что распространение препаратов против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в этом месяце. В ВОЗ надеются в этом году доставить более 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 по всему миру в 92 бедные страны.

По программе COVAX Украина в феврале получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Также в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.

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