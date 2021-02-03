Китай передасть COVAX близько 10 млн доз вакцин від коронавірусу

Офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Ван Вэньбинь заявив, що Китай надасть міжнародного механізму COVAX під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я 10 млн доз COVID-вакцин. Ці препарати будуть для країн, що розвиваються.

Про це повідомляє Reuters.

"За запитом ВООЗ Китай готовий надати COVAX 10 млн доз вакцин. Багато з них будуть використані для задоволення гострих потреб країн", - сказав він.

Зазначимо, що поширення препаратів проти коронавірусу в країнах з низьким і середнім рівнем доходів по цій програмі має розпочатися у цьому місяці. У ВООЗ сподіваються цього року доставити більше 1,8 млрд доз вакцини від COVID-19 по всьому світу 92 бідні країни.

За програмою COVAX Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Вакцина буде розподілена для вакцинації працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Також у Євросоюзі заявили про розробку механізму, який би дозволив поділитися зайвими вакцинами від коронавірусу з більш бідними сусідами та Африкою. Цей механізм діятиме окремо від COVAX.