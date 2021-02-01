Украина запросит новую партию вакцины Pfizer. До 14 февраля направит запрос COVAX

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Украина предоставит дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос направят COVAX.

Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличения объемов вакцин, Украина также заинтересована в продолжении партнерства.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сообщил Иващенко.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігора Іващенко Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, January 31, 2021

В Минздраве Украины ранее заявили, что страна в феврале получит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Вакцина будет распределена для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вместе с тем, в Украине возможна ситуация, когда одновременно будут доставлены вакцины Pfizer и китайская Sinovac. В первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

Как сообщало РБК-Украина, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина нуждается в закупке 15 миллионов доз вакцины от коронавируса.