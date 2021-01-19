ЕС разрабатывает механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам

Фото: Стелла Кириакидес (flickr.com/european_parliament)

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Европейский союз с населением 450 млн человек уже подписал контракты на более 2 млрд доз зарегистрированных и потенциальных COVID-вакцин с шестью компаниями.

"Мы работаем со странами-членами ЕС, чтобы предложить европейский механизм для обмена вакцинами за пределами наших границ", - сказала Кириакидес.

Она подчеркнула, что этот механизм позволит предоставить вакцины от коронавируса более бедным странам раньше глобальной инициативы COVAX.

Напомним, недавно генсек ООН призвал богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса, которые они приобрели сверх своей потребности.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения опасаются неравного доступа к вакцинам от коронавируса. В ВОЗ подчеркнули, что сейчас вакцинация проходит только в богатых странах.