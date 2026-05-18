Китай озвучил темы переговоров с Путиным: есть ли среди них Украина

Во время предстоящего визита российского диктатора Владимира Путина в Китай стороны планируют обсудить сотрудничество и международные вопросы, представляющие общий интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times .

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что предстоящая поездка станет для Путина уже 25-м визитом в КНР.

По его словам, во время встречи лидеры Китая и России планируют обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также международные и региональные вопросы.

В Пекине отметили, что переговоры будут касаться тем, которые представляют "общий интерес" для обеих стран.

При этом прямо об Украине китайская сторона не упоминала.

Ожидания Кремля

По данным Reuters, Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отношения между Москвой и Пекином "особенно привилегированным и стратегическим партнерством".

"Мы возлагаем очень серьезные надежды на этот визит", - заявил он.

По его словам, в российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и руководители крупных компаний.

Пескова также спросили о возможном обсуждении проекта газопровода "Сила Сибири-2", который должен соединить арктические месторождения РФ с Китаем через Монголию.

Он ответил, что в ходе переговоров стороны рассмотрят все вопросы экономической повестки дня двусторонних отношений.