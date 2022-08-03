Китай в ответ на визит Пелоси заблокировал импорт некоторых товаров из Тайваня

Отметим, что у Китая и Тайваня нет официальных отношений после гражданской войны в 1949 году. При этом они соединены многомиллиардными сделками, особенно в снабжении процессорных чипов тайваньского производства, необходимых китайским заводам, которые собирают мировые смартфоны и другую электронику.

Так, в прошлом году двусторонняя торговля выросла на 26% до 328,3 млрд долларов. Тайвань, который производит половину мировых процессоров и владеет технологиями, с которыми не может сравниться материковая часть, заявил, что продажи китайским заводам выросли на 24,4% до 104,3 млрд долларов.

"Глобальная экономика не может функционировать без микросхем, изготовленных или на Тайване или в Китае", - отметил Карл Бы. Вайнберг из High Frequency Economics.

Так, после визита Пелоси в Тайвань Пекин ограничился блокировкой импорта цитрусовых и замороженной скумбрии. Также на этой неделе Китай заблокировал импорт сотен других продуктов питания из Тайваня, включая печенье и морепродукты.