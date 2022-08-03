Китай у відповідь на візит Пелосі заблокував імпорт деяких товарів з Тайваню

Зазначимо, що Китай і Тайвань не мають офіційних відносин після громадянської війни у 1949 році. При цьому вони з'єднані багатомільярдними діловими зв’язками, особливо у постачанні процесорних чіпів тайванського виробництва, що необхідні китайським заводам, які збирають світові смартфони та іншу електроніку.

Так, минулого року двостороння торгівля зросла на 26% до 328,3 млрд доларів. Тайвань, який виробляє половину світових процесорів і має технології, з якими не може зрівнятися материкова частина, заявив, що продажі китайським заводам зросли на 24,4% до 104,3 млрд доларів.

"Глобальна економіка не може функціонувати без мікросхем, виготовлених або на Тайвані, або в Китаї", - зазначив Карл Б. Вайнберг з High-Frequency Economics.

Так, після візиту Пелосі до Тайваню Пекін обмежився блокуванням імпорту цитрусових і замороженої скумбрії. Також цього тижня Китай заблокував імпорт сотень інших продуктів харчування з Тайваню, включаючи печиво та морепродукти.