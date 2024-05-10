Байден "вдарить" по Китаю новими митами на електромобілі та сонячні панелі, - Reuters
Президент США Джо Байден збирається наступного тижня оголосити про нові мита щодо товарів з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання зазначає, що Байден націлився на стратегічний сектор Китаю і планує підвищити мита на електромобілі.
Джерела вказують, що це відбудеться у вівторок, а президент Байден збереже вже чинні мита, які раніше запроваджував його попередник Дональд Трамп. Крім електромобілів Байден "вдарить" митами по напівпровідниках, сонячному обладнанню та медичних товарах.
"Під час перегляду так званих тарифів за розділом 301 адміністрація Байдена зосередила увагу на галузях, які, за її словами, відносяться до стратегічної конкурентоспроможності та сфери національної безпеки", - пише Reuters.
США намагаються стримати розвиток Китаю
США не перший рік проводять політику обмеження потоку технологій до Китаю. Це пов'язано з побоюваннями, що Пекін зможе самостійно створювати високотехнологічну зброю.
Днями Reuters писало, що адміністрація президента США Джо Байдена готується обмежити доступ Китаю до передових моделей штучного інтелекту.
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