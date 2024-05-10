Байден "вдарить" по Китаю новими митами на електромобілі та сонячні панелі, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що Байден націлився на стратегічний сектор Китаю і планує підвищити мита на електромобілі.

Джерела вказують, що це відбудеться у вівторок, а президент Байден збереже вже чинні мита, які раніше запроваджував його попередник Дональд Трамп. Крім електромобілів Байден "вдарить" митами по напівпровідниках, сонячному обладнанню та медичних товарах.

"Під час перегляду так званих тарифів за розділом 301 адміністрація Байдена зосередила увагу на галузях, які, за її словами, відносяться до стратегічної конкурентоспроможності та сфери національної безпеки", - пише Reuters.