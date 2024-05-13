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Китай отогнал американский эсминец в Южно-Китайском море, в США отрицают

Понедельник 13 мая 2024 02:38
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Китай отогнал американский эсминец в Южно-Китайском море, в США отрицают Фото: Китай выгнал из своих территориальных вод эсминец USS Halsey (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Китайские военные заявили, что отогнали от берегов страны американский эсминец в Южно-Китайском море, который якобы "посягал на суверенитет и безопасность". В ВМС США опровергли атаку и подчеркнули, что корабль находился там легально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Командование Южного театра Народно-освободительной армии Китая сообщило, что китайские военные внимательно следили и "отогнали" эсминец ВМС США Halsey, который вошел в территориальные воды Парасельских островов в Южно-Китайском море. По словам военных, действия США "серьезно посягают на суверенитет и безопасность Китая".

"Это еще одно железное доказательство их навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - заявили они, добавив, что их войска будут находиться в состоянии повышенной готовности и защищать национальную безопасность.

В заявлении ВМС США сообщили, что эсминец отстаивал навигационные права и свободы в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов "в соответствии с международным правом".

USS Halsey покинул этот район после завершения операции и продолжил свой путь в Южно-Китайском море, отмечается в заявлении.

Последний спор между Китаем и США произошел на фоне усиления напряженности в стратегическом Южно-Китайском море, когда союзник США - Филиппины - втянуты в острый дипломатический спор с Пекином из-за спорных вод в регионе.

Китай претендует на большие участки Южно-Китайского моря, в частности на районы, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. В 2016 году Постоянная палата третейского суда постановила, что претензии Пекина не имеют под собой никаких оснований согласно международному праву.

Обострение между США и Китаем

За последние несколько лет отношения между США и Китаем обострились. Это связано, в частности, из-за опосредованной поддержки Пекином вторжения России в Украину.

По данным агентства Bloomberg, во время недавнего визита в Европу лидер Китая Си Цзиньпин пытался расколоть континент и вбить клин между США и ЕС.

Кроме того, президент США Джо Байден планирует ввести новые пошлины на отдельные виды товаров из Китая.

Также Белый дом намерен ограничить Китаю доступ к отдельным моделям искусственного интеллекта.

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