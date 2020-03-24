Китай открывает Ухань после вспышки коронавируса

Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта после пандемии коронавируса. Об этом сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения, пишут китайские СМИ.

Кроме того, с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд", - говорится в документе.

Добавим, город Ухань, которое считается эпицентром распространения коронавирус Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Напомним, экономика Китая начинает демонстрировать некоторые признаки нормализации после полномасштабного шока, вызванного коронавирусом, но сохраняются серьезные риски.

Ухань, который был эпицентром эпидемии, несколько дней подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.