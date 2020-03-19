В Китае рассказали, когда Ухань очистится от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще должны строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом

Город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца. Об этом сказал один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань в интервью газете China Daily.

Он отметил, что после того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще должны строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

"Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", - рассказал он.

Напомним, в китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса COVID-19, за последние сутки не выявили ни одного нового случая заражения.

Кроме того, врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за заразившимися.

РБК-Украина писало, что украинские власти не исключают введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.