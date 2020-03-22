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Экономика Китая начинает восстанавливаться, - МВФ

Новости » Экономика     22.03.2020 - 11:59
Экономика Китая начинает восстанавливаться, - МВФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Многие местные сотрудники вернулись к работе, но число заразившихся коронавирусом снова может возрасти

Экономика Китая начинает демонстрировать некоторые признаки нормализации после полномасштабного шока, вызванного коронавирусом, но сохраняются серьезные риски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщили представители Международного валютного фонда (МВФ) в блоге об экономическом воздействии пандемии, большинство крупных китайских фирм вновь открылись, и многие местные сотрудники вернулись к работе, но число заразившихся коронавирусом снова может возрасти по мере возобновления национальных и международных поездок.

Аналитики считают, что вспышки в других странах и колебания финансового рынка могут также заставить потребителей и фирмы опасаться китайских товаров, как только экономика заработает вновь.

"Коронавирус, который заразил 250 000 человек и убил более 10 000 человек, нанес огромный ущерб мировой экономике. В Китае замедление в первом квартале будет значительным, оставляя глубокий след на весь год", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что правильная политика Китая имела значение в борьбе с болезнью и смягчении ее воздействия на экономику, хотя и с жесткими экономическими компромиссами.

В МВФ заявили, что китайские политики должны быть готовы продолжать поддерживать рост и финансовую стабильность, если это необходимо, и координировать действия на международном уровне.

Политические источники агентства в Китае заявили, что страна выделит 2,8 триллиона юаней (395 миллиардов долларов) в виде облигаций местных органов власти, чтобы оживить свою экономику.

Напомним, ранее сообщалось, что объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля 2020 года сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эпидемии коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в китайском городе Ухань, который был эпицентром эпидемии, четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.

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