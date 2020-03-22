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В Ухане четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 07:58
В Ухане четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com)

В эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень заболеваемости

В субботу 21 марта в городе Ухань провинции Хубэй (центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя.

Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что к концу субботы общее количество подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань и провинции Хубэй осталось на уровне 50 005 и 67 800 человек соответственно.

Напомним, город Ухань, которое считается эпицентром распространения коронавирус Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

В то же время, эпидемия стремительно распространяется в Европе. Ее эпицентром является Италия. На протяжении последних суток там жертвами коронавируса стали почти 800 человек. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране. Кроме того, коронавирусом заразились 20% медперсонала. Всего в Италии подтвержден подтвержден коронавирус в более 53,5 тысяч людей, умерли 4825 людей.

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