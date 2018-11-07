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Китай залишиться найбільшим покупцем іранської нафти після санкцій

Новини » Економіка    07.11.2018 - 14:24
Ілюстративне фото (flickr.com/Moign Khawaja)
Ілюстративне фото (flickr.com/Moign Khawaja)

Іран пропонує рекордні дисконти на свою нафту, щоб підтримати обсяги продажів

Китай залишиться найбільшим покупцем іранської нафти в світі і після вступу в силу санкцій США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

За даними агентства, Тегеран пропонує рекордні дисконти на свою нафту, щоб підтримати обсяги продажів. Зокрема, Іран другий місяць поспіль встановив ціни на нафту для азіатських країн на більш низькому рівні, ніж Саудівська Аравія.

Державна корпорація National Iranian Oil Co. зафіксувала офіційну ціну продажу нафти Iranian Light на грудень на 30% за барель нижче аналогічної арабської марки. Крім того, дисконт для Iranian Heavy становить 1,25 доларів за барель, для Forozan Blend - 1,10 доларів за барель.

Нагадаємо, раніше Іран заявив, що здатний і далі продавати достатній обсяг нафти, незважаючи на американські санкції.

5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працюють над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

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