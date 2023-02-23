США очікують, що Китай завтра оприлюднить "мирний план" щодо України

Адміністрація Байдена очікує, що вже завтра Китай винесе на розгляд мирний план зі своїми ідеями щодо розв’язання війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми чекаємо, що китайці викладуть на стіл, імовірно, це буде оголошено завтра", - сказала заступник голови Держдепу США Вікторія Нуланд.

Вона не повідомила, як китайці представлять план. Проте завтра відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, де Китай, ймовірно, може зробити цю презентацію. На зустрічі також буде присутній держсекретар США Ентоні Блінкен.

Крім того, заступник голови Держдепу заявила, що важливо, щоб будь-яка угода про припинення війни принесла справедливий і міцний мир.

"Це не може бути просто цинічне припинення вогню, яке дає росіянам час повернутися додому, відпочити, переобладнатися та повернутися... Але послухайте, якщо Сі Цзіньпін (лідер Китаю - ред.) зможе вивести Путіна та його армію з України, я думаю, ми всі аплодували б", - наголосила вона.

Нуланд додала, що всі сторони розглядають, що можна зробити, щоб підтримати мирний план і допомогти йому.

"Але головне питання: чи хоче Путін миру?", - зауважила вона.