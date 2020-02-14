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Число жертв коронавируса приближается к 1400 человек

Новости » В мире     14.02.2020 - 05:19
Число жертв коронавируса приближается к 1400 человек
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек

От коронавируса нового типа в Китае умерло уже 1 380 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно сведениям комитета, число подтвержденных случаев заболевания инфекцией в стране возросло до 63 851 человек.

При этом китайские власти сообщили, что 6 723 человека излечились и были выписаны из больниц.

По данным китайского государственного телеканала CGTN, за пределами Китая уже 505 человек заразились коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае за минувшие сутки от коронавируса скончались 254 человека, что является крупнейшим суточным показателем жертв от начала вспышки болезни. Вчера были зафиксированы 15 152 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что ученые назвали основной способ распространения нового коронавируса. Зачастую инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. При этом китайские власти продолжают изучать другие способы инфицирования новым вирусом.

Кроме того, международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных о распространении коронавируса на фоне рекордного роста заражений и смертности в провинции Хубэй.

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