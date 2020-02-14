Китай знайшов ефективний спосіб лікування коронавірусу

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Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих

У Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Про це повідомив Комітет з контролю та управління державним майном КНР, передають китайські ЗМІ.

Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. Повідомляється, що цей метод дозволив врятувати вже більше десятка тих, хто перебував в критичному стані.

Зазначимо, найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

РБК-Україна писало, що станом на 14 лютого від коронавірусу нового типу в Китаї померло вже 1 380 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Нагадаємо, українці, які зараз знаходяться в китайському Ухані та виявили бажання евакуюватися у зв'язку з пандемією коронавірус, зможуть повернутися вже в наступну середу.