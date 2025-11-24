Китай "накрутив" ціни для російської військової промисловості на тлі санкцій

Китайські експортери значно підвищували ціни для російського ВПК з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Про це йдеться в доповіді Інституту економіки перехідних економік Банку Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з дослідженням Інституту економіки перехідних економік, ціни на контрольований експорт із Китаю в Росію зросли в середньому на 87% із 2021 до 2024 року, тоді як аналогічні товари для інших країн подорожчали лише на 9%.

Дослідження показує, що Росія використовувала китайських постачальників, щоб обходити західні обмеження на продукцію з потенційним військовим застосуванням, але санкції після вторгнення у 2022 році підвищили її витрати.

Автори дослідження, Іікка Корхонен і Хелі Сімола, вивчали товари категорії "машини і механічні прилади", важливі для військової промисловості. Вони з'ясували, що санкції зробили імпорт таких товарів дорожчим і обмежили технологічні можливості Росії.

У деяких випадках зростання вартості було пов'язане тільки з підвищенням цін, а не обсягом поставок. Наприклад, до 2024 року вартість шарикопідшипників з Китаю для Росії зросла на 76%, а обсяг експорту знизився на 13%.

Також дослідження показало зростання цін на санкційні товари для Росії в Туреччині - від 25 до 55%. Загалом медіанна ціна на контрольований імпорт зросла на 75%, тоді як ціни на інші товари залишалися стабільними.