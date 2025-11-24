Китай "накрутив" ціни для російської військової промисловості на тлі санкцій
Китайські експортери значно підвищували ціни для російського ВПК з моменту початку повномасштабної війни в Україні.
Про це йдеться в доповіді Інституту економіки перехідних економік Банку Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з дослідженням Інституту економіки перехідних економік, ціни на контрольований експорт із Китаю в Росію зросли в середньому на 87% із 2021 до 2024 року, тоді як аналогічні товари для інших країн подорожчали лише на 9%.
Дослідження показує, що Росія використовувала китайських постачальників, щоб обходити західні обмеження на продукцію з потенційним військовим застосуванням, але санкції після вторгнення у 2022 році підвищили її витрати.
Автори дослідження, Іікка Корхонен і Хелі Сімола, вивчали товари категорії "машини і механічні прилади", важливі для військової промисловості. Вони з'ясували, що санкції зробили імпорт таких товарів дорожчим і обмежили технологічні можливості Росії.
У деяких випадках зростання вартості було пов'язане тільки з підвищенням цін, а не обсягом поставок. Наприклад, до 2024 року вартість шарикопідшипників з Китаю для Росії зросла на 76%, а обсяг експорту знизився на 13%.
Також дослідження показало зростання цін на санкційні товари для Росії в Туреччині - від 25 до 55%. Загалом медіанна ціна на контрольований імпорт зросла на 75%, тоді як ціни на інші товари залишалися стабільними.
Допомога Росії від Китаю
Нагадаємо, китайські компанії продовжують активно допомагати Росії продовжувати війну проти України. Вони постачають російському ВПК необхідні для виробництва зброї компоненти.
Ще у вересні спецпредставник президента США по Україні Кіт Келлог наголошував, що якби Китай припинив допомогу Росії, то війна в Україні "могла б закінчитися вже наступного дня".