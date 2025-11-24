Китай "накрутил" цены для российской военной промышленности на фоне санкций
Китайские экспортеры значительно повышали цены для российского ВПК с момента начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом сказано в докладе Института экономики переходных экономик Банка Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Согласно исследованию Института экономики переходных экономик, цены на контролируемый экспорт из Китая в Россию выросли в среднем на 87% с 2021 по 2024 год, тогда как аналогичные товары для других стран подорожали всего на 9%.
Исследование показывает, что Россия использовала китайских поставщиков, чтобы обходить западные ограничения на продукцию с потенциальным военным применением, но санкции после вторжения в 2022 году повысили ее расходы.
Авторы исследования, Иикка Корхонен и Хели Симола, изучали товары категории "машины и механические приборы", важные для военной промышленности. Они выяснили, что санкции сделали импорт таких товаров дороже и ограничили технологические возможности России.
В некоторых случаях рост стоимости был связан только с повышением цен, а не объемом поставок. Например, к 2024 году стоимость шарикоподшипников из Китая для России выросла на 76%, а объем экспорта снизился на 13%.
Также исследование показало рост цен на санкционные товары для России в Турции - от 25 до 55%. В целом медианная цена на контролируемый импорт выросла на 75%, тогда как цены на другие товары оставались стабильными.
Помощь России от Китая
Напомним, китайские компании продолжают активно помогать России продолжать войну против Украины. Они поставляют российскому ВПК необходимые для производства оружия компоненты.
Еще в сентябре спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что если бы Китай прекратил помощь России, то война в Украине "могла бы закончиться уже на следующий день".