Китай начал строительство секретной военной базы в Камбодже, - WP

Строительство заграничной засекреченной военно-морской базы в Сиамском заливе на юге Камбоджи началось совсем недавно. Эта воинская часть станет для Китая второй заграничной базой после Джибути, что в Восточной Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

В ближайшие дни должна произойти официальная закладка первого камня, но подготовительные работы уже ведутся. Строительство базы в Индо-Тихоокеанском регионе является стратегически важной целью Китая. В Пекине рассматривают этот регион, как законную и историческую сферу влияния.

Ранее сообщалось, что китайская сторона запросила встречу министров обороны Китая и США. Ожидается, что Ллойд Остин встретится с китайским коллегой на следующей неделе. Ранее американский президент Джо Байден заявлял о готовности США применить силу для защиты Тайваня от военных посягательств Китая.

На фоне российского вторжения в Украину на Тайване всерьез опасаются военных действий со стороны Китая, поэтому на острове началась массовая подготовка к обороне.

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