RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай почав будівництво секретної військової бази в Камбоджі, - WP

Прапор Китаю (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Будівництво закордонної засекреченої військово-морської бази в Сіамській затоці на півдні Камбоджі почалося зовсім недавно. Ця військова частина стане для Китаю другою закордонною базою після Джибуті, що в Східній Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Найближчими днями має відбутися офіційна закладка першого каменя, але підготовчі роботи вже ведуться. Будівництво бази в Індо-Тихоокеанському регіоні є стратегічно важливою метою Китаю. У Пекіні розглядають цей регіон, як законну та історичну сферу впливу.

Раніше повідомлялося, що китайська сторона запросила зустріч міністрів оборони Китаю і США. Очікується, що Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою наступного тижня. Раніше американський президент Джо Байден заявляв про готовність США застосувати силу для захисту Тайваню від військових зазіхань Китаю.

На тлі російського вторгнення в Україну на Тайвані всерйоз побоюються військових дій з боку Китаю, тому на острові почалася масова Підготовка до оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКамбоджа