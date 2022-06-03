Китай запросил у США встречу на уровне министров обороны

Китайская сторона запросила встречу министров обороны Китая и США. Ожидается, что Ллойд Остин встретится с китайским коллегой на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

Он добавил, что встреча пройдет в рамках саммита "Диалог Шангри-Ла".

"Китайские военные официально запросили встречу между министром обороны Остином и министром обороны Китая Вэй Фэнхэ в Сингапуре на следующей неделе", - отметил он, цитируя высокопоставленного представителя Пентагона.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявлял о готовности США применить силу для защиты Тайваня от военных посягательств Китая.

На фоне российского вторжения в Украину на Тайване всерьез опасаются военных действий со стороны Китая, поэтому на острове началась массовая подготовка к обороне.

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